Geniale Neuaufnahme von Beethovens 7. Sinfonie : Das Rumoren des Tanzbodens

Moskau Der Dirigent Teodor Currentzis hat mit seinem sensationellen russischen Orchester Music Aeterna Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie aufgenommen.

Lange nicht hat eine neue Beethoven-Aufnahme einen solchen seismografisch messbaren Einschlag in unserem Hörempfinden ausgelöst. Der 1972 in Athen geborene, seit vielen Jahren in Russland und neuerdings beim SWR-Orchester in Stuttgart wirkende Dirigent Teodor Currentzis und sein Orchester Music Aeterna haben die 7. Sinfonie A-Dur eingespielt und jetzt beim Label Sony vorgelegt. Wagners Wort, diese Sinfonie sei eine „Apotheose des Tanzes“, wird hier beim Wort genommen, aber wir erleben nicht nur die Ekstase, sondern auch das Rumoren des Tanzbodens, den Widerhall der Schritte, die Eindringlichkeit des Rhythmus.