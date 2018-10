Französischer Sänger Charles Aznavour laut Medienberichten gestorben

Paris Der französische Sänger Charles Aznavour ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Berufung auf seine Pressesprecher.

In seiner mehr als 70-jährigen Karriere hat Aznavour über 1300 Chansons komponiert, mehr als 180 Millionen Platten weltweit verkauft und in mehr als 60 Filmen mitgewirkt. Aznavour hat sich mit seiner rauen und mediterranen Stimme ein Weltpublikum erobert. Er sang in mehreren Sprachen. Mit seinen Tourneen und Alben wie "Das Beste auf Deutsch" feierte er auch in Deutschland bedeutende Erfolge. Geboren wurde Aznavour am 22. Mai 1924 in Paris im Quartier Latin.

Schon als Neunjähriger sang er im Restaurant seiner armenischen Eltern, die vor den Gräueltaten in ihrem Land geflohen waren. Aznavour hat sein ganzes Leben im Umfeld der Bühne verbracht. Denn sein Vater war Sänger, seine Mutter Schauspielerin.