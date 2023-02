Fotos So legendär war das Benefizkonzert der Toten Hosen

Die Stimmung so kurz vor Beginn des historischen Benefizkonzertes zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien, das vor zehn Tagen spontan von der Düsseldorfer Kult- und Punkband Die Toten Hosen angekündigt wurde und innerhalb von gerade mal 60 Sekunden ausverkauft war, sie hat viele Gesichter. Am besten aber lässt sie sich eben als eine Mischung aus Stolz, Nervosität und Freude beschreiben.