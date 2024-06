Rock am Ring 2024 Rundgang über Rock am Ring 2024

Rock am Ring 2024 ist am Freitag gestartet. Geschätzt 80.000 Besucherinnen und Besucher erleben am zweiten Juniwochenende rund 70 Bands auf drei Bühnen. Und so sieht das Festivalgelände aus.

Kurz nach dem Einlass nutzen diese Festivalbesucher das Panorama für ein Erinnerungsfoto.