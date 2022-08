1977 veröffentlichte Queen den Song „We are the Champions“. Mercury schrieb das Lied, weil die Band wollte, „dass die Menschen winken und singen“, sagte Bryan May in einem Interview mit der Daily Mail. Es sei sehr verbindend und positiv. Die Leute lieben es, weil es so aufmunternd ist. (Foto: 1978, Freddie Mercury und Gitarrist Brian May singen bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, "We Are The Champions")