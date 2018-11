Forbes-Ranking : Helene Fischer verdient mehr als Britney Spears

Berlin Der deutsche Schlagerstar Helene Fischer zählt laut dem US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zu den bestverdienenden Musikerinnen der Welt. In den Top Ten schob sie sich sogar vor US-Star Britney Spears.

Die 34-Jährige stieg mit einem geschätzten Einkommen von 32 Millionen Dollar (28 Mio Euro) in die Top Ten der Bestverdienerinnen auf, wie die am Montag veröffentlichte Liste zeigte. Auf Platz Acht landete sie damit noch vor US-Star Britney Spears und der kanadischen Popdiva Céline Dion. US-Sängerin Katy Perry führte mit 83 Mio Dollar das Ranking an.