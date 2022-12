Mit 79 Jahren Fleetwood-Mac-Musikerin Christine McVie gestorben

Bereits 1968, noch zu Zeiten des Bandgründers Peter Green in der Gruppe, spielte sie Keyboards auf den Album „Mr. Wonderful“. Damals war sie noch in der relativ erfolgreichen Rockband Chicken Shack. Die 1967 von Green in London gegründete - und nach den Rhythmusmusikern benannte Band - wurde 1998 in die Rock and Roll Hall of Fame eingeführt. Zu ihren vielen Hits gehören „Dreams“, „Go Your Own Way“ und „Little Lies“.