Gegründet wurde die Hamburger Band 1992 als Nachfolge der englisch rappende Hip-Hop-Band „Poets of Peeze“. Ursprünglich sollte die Band „Boris & The Callboys“ heißen, am Ende entschieden sich die Musiker aber für den Namen „Fettes Brot“. Mitbegründer waren damals neben den anderen drei noch Mighty (Kok Göttmann) und Tobi Tobsen (Tobias Schmidt) (nicht im Bild), die aber kurz nach der Gründung die Band wieder verließen.