Festival soll trotz Pandemie stattfinden : „Fusion“-Macher wollen im Spätsommer 30.000 Gäste nach Lärz locken

Lärz/Berlin Hoffnung für Festivalfans: Die „Fusion“ soll in veränderter Form an drei Wochenenden im Spätsommer stattfinden. Tickets gibt es für 100 Euro – inklusive PCR-Test.

Nach der zweiten coronabedingten Absage des „Fusion“-Festivals in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) wollen die Veranstalter nun im Spätsommer rund 30.000 Gäste auf das ehemalige Flugplatzgelände locken. Unter dem Motto „Plan:et C“ will der Verein Kulturkosmos (Berlin) ab 20. August an drei Wochenenden je 10.000 Besucher zusammenbringen, wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte. Der Vorverkauf sei gerade gestartet. Das exakte Programm stehe aber noch nicht fest.