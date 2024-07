„Flipse komm in meine Ritze“ Felix Lobrecht veröffentlicht „Malle-Song“ mit den Wolter-Zwillingen

„Was Eminem schafft, können wir auch“, heißt es in der Beschreibung unter dem Video, das am Donnerstag, 25. Juli auf dem Kanal von „World Wide Wohnzimmer“ veröffentlicht wurde. Das Video selber zeigt die drei, wie sie gemeinsam in bunten Strandklamotten an einer Mauer am Meer lehnen – und gut gelaunt ein gemeinsames Lied ankündigen. „Flipse, komm in meine Ritze“ von „Dicht und Doof“ und „Die Sacknaht“, soll der musikalische Hochgenuss heißen – ein Ballermann-Hit, auf den die Welt wohl nur gewartet hat. „Macht alles, um den Song auf Nummer eins zu pushen“, rufen die drei ihre Fans zur Unterstützung auf. „Damit wir dann bei der Chartshow mit Oliver Geissen auf Patz eins laufen.“