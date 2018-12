Konzert in Düsseldorf: Heimatliebe in politischer Seenot

Düsseldorf Feine Sahne Fischfilet spielten in der ausverkauften Mitsubishi Electric Halle.

Vor einigen Jahren, so erzählt es Frontsänger Jan „Monchi“ Gorkow zwischendurch, waren sie schon einmal zu Gast in Düsseldorf – im AK 47 an der Kiefernstraße. Vor wenigen Hundert Leuten spielten Feine Sahne Fischfilet damals, jetzt in der Mitsubishi Electric Halle sind knapp 7500 gekommen, um die Band aus Mecklenburg-Vorpommern zu sehen (in deren bisher größtem Solokonzert). Und die zeigt in knapp zweieinhalb Stunden, warum sie als Aufsteiger des Jahres gelten – auch abseits jeden politischen Diskurses: Sie sind live spektakulär gut.