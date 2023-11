Fatoni im zakk Die beste Ü30-Party aller Zeiten

Schneider ist ein ausdauernder Arbeiter im Wortspiel-Weinberg des Herrn, ein Collagen-Kunstschmied, inspiriert von Alfred Jodokus Kwak, Bartleby und Bud Spencer, Julia und Romeo, Hachikō und Oneo. Und natürlich weiß er sehr genau, welche Songs bei all ihren Qualitäten zu speziell sind für die Bühne, etwa jene über den Semmelweisreflex oder den vergessenen Beatles-Drummer Pete Best. So gibt’s mehr Pogo als Poesie, druckvoll im Deichkind-Stil geht es zur Sache bei „Fröhlich“ und „Links Rechts“. Und dem unpeinlichen Anti-Drogen-Song „Alle ziehen“ („Wir reden so dumm aneinander vorbei in so schöner Euphorie / Und irgendjemand führt irgendwo genau deswegen einen Krieg“). Und dem schön bescheuerten „Kann nicht reden ich esse“.