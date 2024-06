Thomas D. zu neuem Album „Ich kann nicht absehen, ob danach nochmal eins kommt“

Die vier Stuttgarter haben an der Platte mit dem Titel „Long Player“ mehrere Jahre gearbeitet, wie Thomas D. im Gespräch erzählt. „Wir sind sehr froh, dass es fertig wird. Das letzte Album ist jetzt sechs Jahre her. Und auch wenn man die Verzögerung wegen der Pandemie einrechnet, dann waren es sicher drei Jahre Arbeit an diesem Album. Jetzt sind wir aber sehr zufrieden.“