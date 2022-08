Fette Beats und maximales Entertainment : Was Sie zum Open-Air-Konzert der Fanta 4 im Bonner Hofgarten wissen müssen

Bonn Die Fantastischen Vier wollten vor zwei Jahren auf große Jubiläumstour gehen. Coronabedingt konnte die Gruppe ihre Konzerte erst dieses Jahr starten. Am 26. August spielen die Fanta 4 im Bonner Hofgarten. Was Sie zur Band und zum Open-Air-Konzert in Bonn wissen müssen.

Die Fantastischen Vier feierten 2019 ihr 30-jähriges Bandbestehen. Zu diesem Anlass plante die Hip-Hop-Gruppe für 2020 eine Jubiläumstour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde nichts daraus. Dafür kann die Tour dieses Jahr nachgeholt werden. Neben Robbie Williams und Deichkind werden die Fanta 4 unter anderem in Bonn auftreten. Am 26. August heißt es dann unter freiem Himmel „Die da, die da, die da, oder die da“. Alles, was Sie zu den Fanta 4 und dem Open-Air-Konzert in Bonn wissen müssen.

Wofür ist die Gruppe bekannt?

Die vier Musiker aus Stuttgart gelten als Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs. 1989 haben sie ihr erstes Konzert unter dem heutigen Namen gegeben. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Quartett zu einer der erfolgreichsten Bands aus Deutschland, die mehrere Generationen begeistert.

Mit welchen Songs wurde die Band bekannt?

Mit dem Song „Die da“ vom Album „4 gewinnt“ feierten die Fantastischen Vier 1992 ihren Durchbruch und stehen seitdem auf den ganz großen Bühnen. Mittlerweile hat die Band zehn Alben veröffentlicht. Neben „Die da“ können sich Besucher des Konzerts in Bonn auf weitere Hits wie „Sie ist weg“, „Einfach sein“ oder „MfG - Mit freundlichen Grüßen“ freuen.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Bonn und wie teuer sind diese?

Ja, es gibt noch Tickets. Das Konzert wird von Aldi präsentiert. Auf der Website von Aldi stehen folgende Kaufoptionen zur Verfügung:

Front of Stage: 89,90 Euro

Stehplatz: 69,60 Euro

4Gewinnt - Familienpaket: 4 Tickets für 169 Euro, das entspricht 42,25 Euro pro Ticket, das Angebot gilt nur für den Kauf von Tickets für 2 Erwachsene (ab 18 Jahren) + 2 Kinder (zwischen 6 und 12 Jahren)

Gibt es bereits genauere Informationen zum Beginn des Konzerts oder zu einer Vorband?

Der Einlass findet nach Angaben von Aldi um 16 Uhr statt. Als Vorband werden Flo Mega und DJ Thomilla auftreten.

Wie reise ich am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln an?

Der Hofgarten befindet sich nur wenige Gehminuten vom Bonner Hauptbahnhof entfernt. Eine andere Möglichkeit ist die Station „Bonn Universität/Markt“. Von dieser Haltestelle landen Sie direkt nach dem Aussteigen im Hofgarten. Das Konzertticket gilt für den Abend als Fahrkarte.

Wie reise ich am besten mit dem Auto an?

Für eine Anreise mit dem Auto sollten folgende Hinweise beachtet werden: