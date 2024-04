Von „Area 4“ bis „Rheinkultur“ Sechs Festivals, die es nicht mehr gibt

Bang Your Head

Das Metal-Festival fand seit 1996 jährlich in Balingen (Baden-Württemberg) statt. Dort traten unter anderem In Flames, Alice Cooper, Motörhead und Megadeth auf. Nachdem das Bang Your Head in den Jahren 2020, 2021 und 2022 aufgrund der Coronapandemie abgesagt wurde, stellte der Veranstalter das Festival 2023 komplett ein.