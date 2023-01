Bedeutender Punk-Musiker Ex-Television-Frontmann Tom Verlaine gestorben

Verlaine wurde mit dem bürgerlichen Namen Thomas Miller geboren. Seinen Künstlernamen wählte er als Hommage an den französischen Dichter Paul Verlaine, der als einer der prominentesten Vertreter des Symbolismus gilt. Tom Verlaine versuchte, die Lyrik seines Vorbilds in seine Texte einfließen zu lassen, sein Stil an der Gitarre war sowohl spirituell angehaucht als auch aggressiv.