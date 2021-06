Ex-Puhdys-Sänger : Dieter „Maschine“ Birr veröffentlicht neuen Song

Der Ex-Puhdys-Sänger Dieter "Maschine" Birr (Archivbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Berlin Der Kultrocker ist zurück: Ex-Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr hat ein neues Album angekündigt. Die Platte soll Ende des Jahres erscheinen, hieß es in Berlin in einer Mitteilung. Aber schon am Donnerstag wurde eine Single vorgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstag gab es mit der ersten Single bereits einen Vorgeschmack.

In „Bessere Tage“ besingt Birr ein Berlin im Corona-Lockdown. Straßen leer, Kneipen zu, kaum sichtbares Leben. Aber der Song will auch Mut machen. „Ich weiß, sie kommen wieder, ungesungene Lieder - und bessere Tage“, singt Birr.

Als Kopf und Herz der Puhdys von 1969 bis 2016 ist Birr zum lebenden Symbol für DDR-Bands und Ostrock geworden. Viele Fans sehen in ihm das östliche Pendant zum zwei Jahre jüngeren Udo Lindenberg. Mit den Puhdys verkaufte Birr rund 20 Millionen Tonträger.

(felt/dpa)