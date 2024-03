Umfrage zum Eurovision Song Contest Neue ESC-Regeln werden Deutschland nicht helfen

Die neuen Regeln beim Eurovision Song Contest (ESC) wecken in Deutschland keine große Hoffnung auf ein besseres Abschneiden beim Gesangswettbewerb. Bei einer Umfrage gaben gerade einmal 19 Prozent an, dass der deutsche ESC-Kandidat Isaak mit seinem Song „Always On The Run“ davon profitieren wird, in Malmö zweimal live auftreten zu dürfen. Das teilte am Mittwoch das Meinungsforschungsinstitut YouGov mit. 50 Prozent der gut 3200 Befragten sagten, der deutsche ESC-Beitrag werde keine besseren Chancen haben. Auffällig ist: 31 Prozent machten zu der Frage überhaupt keine Angabe.