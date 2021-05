Wegen Corona-Falls : Island wird beim ESC nicht live auftreten

Rotterdam Am Morgen war ein Mitglied der am ESC teilnehmenden isländischen Band positiv auf das Virus getestet worden. Weil die Bandmitglieder nur geschlossen als Gruppe auftreten wollten, haben sie sich nun zum Rückzug entschieden.

Nach einem Corona-Fall wird Island nicht mehr live beim Eurovision Song Contest in Rotterdam auftreten. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch in Rotterdam mit. Am Morgen war ein Mitglied der Band Dadi og Gagnamagnid positiv auf das Virus getestet worden. Daher mussten sich alle Bandmitglieder in Quarantäne begeben. Der Song werde aber im Wettbewerb bleiben. Mit einem Video von der letzten Probe in Rotterdam geht Island ins Halbfinale.