In Turin beginnt am Dienstag (10. Mai 2022) der Eurovision Song Contest 2022. Das erste Halbfinale steht auf dem Plan, das zweite Halbfinale folgt am Donnerstagabend. Musikfans aus ganz Europa reisen an, um ihre Favoriten zu unterstützen. Schon am Nachmittag sorgen sie für gute Stimmung wie diese Fans aus Wales, die vor dem Zugang zum Veranstaltungsgelände des Eurovision Song Contest warten.