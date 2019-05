Zählfehler bei ESC-Platzierung : Deutschland beim ESC jetzt doch auf vorletztem Platz

Berlin Deutschland ist beim Eurovision Song Contest vom drittletzten auf den vorletzten Platz gerückt. Schuld ist ein Zählfehler, der bei der Berechnung nach der Disqualifikation der weißrussischen Jury entstanden ist.

Deutschland hat beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv noch schlechter abgeschnitten als bisher gedacht. Das Duo S!sters rückt nach einer erneuten Berechnung nun vom drittletzten auf den vorletzten Platz der Finalisten. Schuld ist ein Zählfehler durch „menschliches Versagen“. Das teilte der internationale Ausrichter, die Europäische Rundfunkunion EBU in Genf, am Mittwochabend mit, also erst rund vier Tage nach dem Finale vom Samstagabend in Israel.