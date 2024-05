Public Viewing zum ESC 2024 Hier wird der Eurovision Song Contest in NRW live übertragen

Düsseldorf · Wer den ESC nicht zuhause auf der Couch verfolgen will, kann das Musik-Event auch mit Freunden beim Public Viewing feiern. An diesen Orten in NRW finden Veranstaltungen statt.

08.05.2024 , 15:37 Uhr

Infos Das sind die Teilnehmer des ESC 2024 Infos Foto: dpa/Andy Von Pip

Am 11. Mai 2024 ist es wieder soweit: Aus dem schwedischen Malmö wird der 68. Eurovision Song Contest übertragen. Nachdem Sängerin Loreen sich im letzten Jahr den Sieg geschnappt hat, hoffen erneut 37 teilnehmende Länder auf den Pokal. Für viele Fans ist der ESC ein wichtiges Event, das sie gemeinsam mit Freunden, Snacks und prickelnden Getränken zelebrieren. Wer es noch etwas geselliger mag, kann das Musik-Event des Jahres auch beim Public Viewing feiern. Und in großer Runde dabei sein, wenn sich der deutsche Kandidat Isaak dem internationalen Publikum präsentiert. Wir verraten, wo und wann Fans die Shows live verfolgen können. Erstes und zweites Halbfinale Essen: DIVINE Bar, Viehofer Straße 39, 45127 Essen (19 Uhr)

DIVINE Bar, Viehofer Straße 39, 45127 Essen (19 Uhr) Köln: Atelier Theater, Roonstraße 78, 50674 Köln (20 Uhr)

Atelier Theater, Roonstraße 78, 50674 Köln (20 Uhr) Köln: Excorner, Schaafenstraße 57-59, 50676 Köln (19 Uhr) Richtig spannend wird es allerdings erst am 11. Mai, wenn das große Finale in Malmö stattfindet. Zu diesem Anlass sind in ganz NRW zahlreiche Veranstaltungen geplant. Neben Essen und Köln können feierwütige ESC-Fans jetzt auch nach Düsseldorf, Gelsenkirchen oder Bochum pilgern. Finale Aachen: Aula der RWTH Aachen, Templergraben 55, 52062 Aachen (21 Uhr)

Aula der RWTH Aachen, Templergraben 55, 52062 Aachen (21 Uhr) Bochum: UCI Kino Ruhr Park, Am Einkaufszentrum 22, 44791 Bochum (21 Uhr)

UCI Kino Ruhr Park, Am Einkaufszentrum 22, 44791 Bochum (21 Uhr) Bonn: International Club der Uni Bonn, Poppelsdorfer Allee 53, 53115 Bonn (20 Uhr)

International Club der Uni Bonn, Poppelsdorfer Allee 53, 53115 Bonn (20 Uhr) Düsseldorf: TMD Theatermuseum Hofgartenhaus, Jägerhofstraße 1, 40479 Düsseldorf (20 Uhr)

TMD Theatermuseum Hofgartenhaus, Jägerhofstraße 1, 40479 Düsseldorf (20 Uhr) Düsseldorf: UCI Kino Düsseldorf, Hammer Straße 29-31, 40219 Düsseldorf (21 Uhr)

UCI Kino Düsseldorf, Hammer Straße 29-31, 40219 Düsseldorf (21 Uhr) Gelsenkirchen: HIER IST NICHT DA, Bochumer Straße 138, 45886 Gelsenkirchen (18 Uhr)

HIER IST NICHT DA, Bochumer Straße 138, 45886 Gelsenkirchen (18 Uhr) Köln: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Straße 429, 50825 Köln (19 Uhr)

Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Straße 429, 50825 Köln (19 Uhr) Köln: Café Bach, Pipinstraße 7, 50667 Köln (20 Uhr)

Café Bach, Pipinstraße 7, 50667 Köln (20 Uhr) Köln: Excorner, Schaafenstraße 57-59, 50676 Köln (19 Uhr)

Excorner, Schaafenstraße 57-59, 50676 Köln (19 Uhr) Köln: Exile, Schaafenstraße 61a, 50676 Köln (20 Uhr)

Exile, Schaafenstraße 61a, 50676 Köln (20 Uhr) Köln : Zwoeinz Bar, Hochstadenstraße 21, 50674 Köln (20 Uhr)

: Zwoeinz Bar, Hochstadenstraße 21, 50674 Köln (20 Uhr) Siegen: Queeres Zentrum Siegen, Freudenberger Straße 67, 57072 Siegen (20 Uhr) Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Veranstalter können ihr Public Viewing weiterhin auf der offiziellen Website des Eurovision Song Contests anmelden. Wichtige Voraussetzung: Es darf sich nicht um ein privates Event handeln und eigene Sponsorenaussagen sind nicht erlaubt. Hier geht es zur Infostrecke: Das sind die Teilnehmer des ESC 2024

(cwi)