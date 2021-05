Am Samstagabend : ProSieben lüftet Geheimnis um „Free ESC“-Teilnehmer - auch deutscher 90er-Star dabei

Köln/München Als Alternative zum „Eurovision Song Contest“ wurde im vergangenen Jahr der „Free European Song Contest“ mithilfe von TV-Urgestein Stefan Raab bei ProSieben aus der Taufe gehoben. Jetzt steht die zweite Auflage an - mit diesen Stars.

Stefan Raab und ProSieben geben dem verhinderten deutschen ESC-Kandidaten von 2020, dem Sänger Ben Dolic, eine zweite Chance. Der Sänger tritt am Samstag (15. Mai) in dem von Raab erdachten „Free European Song Contest“ an - einem alternativen Wettbewerb zum bekannten Eurovision Song Contest. Dolic sei der „Überraschungsgast“, verriet „Free ESC“-Moderator Steven Gätjen am Mittwoch. „Und das finde ich ehrlich gesagt total cool.“ Dolic werde in der Show allerdings für Slowenien starten, nicht für Deutschland.