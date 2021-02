Jendrik Sigwarts deutscher Beitrag : Mit Eiscreme-Werbung zum Eurovision Song Contest

Der deutsche ESC-Finalist Jendrik Sigwart. Foto: dpa/Christian Charisius

Meinung Düsseldorf Jendrik Sigwarts deutscher Beitrag für das Finale des Eurovision Song Contest, „I Don’t Feel Hate“, erinnert an die Klamauknummern von Stefan Raab und Guildo Horn. Der Sänger hat einfach seinen musikalischen Bauchladen geplündert.

Die schlechte Nachricht: Für den Sieg wird es wohl nicht reichen, auch wenn Sänger Jendrik Sigwart sich dies mit seinem Song „I Don’t Feel Hate“ selbstbewusst als Ziel gesetzt hat für das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) am 22. Mai in Rotterdam. Die gute Nachricht: Es gab schon deutlich schlechtere Lieder, mit denen Deutschland angetreten ist, um die europäische Schlagerkrone zu gewinnen. Wer den ESC für sich entscheiden will, braucht allerdings mehr als ein Gute-Laune-Quatsch-Liedchen, das an Eiscreme-Werbung denken lässt oder Teenie-Party-Filme aus den 80ern. Immerhin: Gute Laune ist in diesen Zeiten nicht zu verachten und als musikalische Visitenkarte allemal besser als eine öde Schmachthymne, von denen jeder ESC reichlich zu bieten hat.

Der Sänger, der sich selbst nur kurz Jendrik nennt, hat das Lied selbst als „einen Hoffnungsschimmer, einen Lichtpunkt in der Pandemie“ bezeichnet, aber auch zugegeben, dass es wohl polarisiere. Genauso wie Jendrik selbst, der sich als schrill-überdrehten Paradiesvogel inszeniert, der stets für eine Überraschung gut ist. Für „I Don’t Feel Hate“ hat er denn auch alles zusammengewürfelt, was sein musikalischer Bauchladen so hergibt. Nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht: Ein bisschen Ukulelen-Gezupfe hier, ein wenig Gitarren-Geschrammel da, dazu eine bewusst trötige Trompete und eine Step-Einlage, alles untermalt von fidelem Gepfeife – fertig ist der beschwingt-banale Songspaß für Europa. Das erinnert verdächtig an die Klamauknummern von Stefan Raab beim ESC im Jahr 2000 oder Guildo Horn 1998 – beide platzierten sich allerdings am Ende unter den Top Ten. Abgesehen von Michael Schulte 2018 ist das einem deutschen Künstler schon seit Jahren nicht mehr gelungen.

Ob Jendrik die damit in ihn gesteckten Erwartungen erfüllen kann, kommt sicher auch auf die allgemeine Stimmungslage im Mai an. Grundsätzlich ist der ESC schwer auszurechnen, in diesem Jahr vielleicht noch schwieriger als sonst. Thomas Schreiber, als Unterhaltungskoordinator bei der ARD auch verantwortlich für den ESC, sieht in dem Anti-Hass-Beitrag auf jeden Fall das „passende Lied zurzeit“ und verspricht sich damit einen Platz unter den zehn Besten. Jendrik will wie gesagt gewinnen, was auch sonst, würde sich aber auch mit einem letzten Platz zufriedengeben, wie er bei der Vorstellung des Lieds gesagt hat. Hauptsache dabei, das war schon immer das deutsche Motto bei diesem Sängerwettstreit. Zumindest das ist garantiert.