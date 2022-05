Für die ESC-Fans beginnt bald die aufregendste Woche des Jahres: Am Dienstag, den 10. Mai und am Donnerstag den 12. Mai finden die beiden Halbfinals in Turin statt. In allen teilnehmenden Ländern sind zur Hälfte die Länderjurys für die Punktevergabe verantwortlich, die andere Hälfte bestimmen die Zuschauer. Jetzt hat der NDR bekannt gegeben, wer in diesem Jahr in der deutschen Jury sitzt. Ein Überblick.

Die Deutsche Jury zum Eurovision Song Contest 2022 - mit Felicia Lu, Christian Brost, Michelle, Max Giesinger und Tokunbo (von oben links nach unten rechts).