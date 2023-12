Das Otto Waalkes-Cover „Friesenjung“ Joost vertritt Niederlande beim ESC in Malmö

Amsterdam · Beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö tritt ein junger Künstler für die Niederlanden an, der auch in Deutschland extrem bekannt ist. Wie Joost durch einen Otto Waalkes Song berühmt wurde.

Joost Klein lacht während der Präsentation des niederländischen Beitrags zum Eurovision Song Contest 2024 (Archivbild). Foto: dpa/Robin Van Lonkhuijsen

Nach seinem Riesenerfolg mit der Dance-Version des Otto-Waalkes-Hits „Friesenjung" schicken die Niederlande den Rapper Joost Klein zum nächsten Eurovision Song Contest (ESC). In Malmö werde der 26-Jährige aus der Friesen-Metropole Leeuwarden „mit seiner Kreativität einen tollen Auftritt hinlegen und die Niederlande und Europa positiv überraschen", kündigte der Sender AVROTROS am Montag an. Mit welchem Song Joost Klein - er tritt meist nur unter dem Namen Joost auf - im Mai in Schweden die Gunst des europaweiten Publikums erobern soll, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Seine Version von „Friesenjung" - zusammen mit dem Rapper Ski Aggu und Otto Waalkes - schaffte es in Deutschland und Österreich bis auf Platz 1 der Singlecharts. Die Teilnahme am ESC sei „ein wahr gewordener Traum", freute sich Joost laut Mitteilung des Senders, der zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Niederlande gehört. „Früher habe ich jedes Jahr mit meinen Eltern vor der Glotze gesessen. Es ist eine Ehre, dass ich die Niederlande vertreten darf, und ich werde alles tun, um das beste Ergebnis zu erzielen." Joost hatte seine Karriere als Youtuber begonnen und konnte in den Niederlanden und Belgien schon mehrere Hits landen.

(esch/dpa)