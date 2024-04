Blick in die Geschichte Warum der ESC schon immer politisch war

In der Royal Albert Hall in London singt Massiel ihre Heimat Spanien mit dem Lied „La la la“ zum ersten Sieg des Landes. Was war daran kontrovers? Die Spanische Rundfunkanstalt plante eigentlich, den katalanischen Sänger Joan Manuel Serrat antreten zu lassen. Das Franco-Regime unterdrückte jedoch die katalanische Sprache, heute würde man sagen, Franco installierte Massiel, um ein positives Bild von sich und Spanien nach außen zu tragen. In einer Dokumentation aus dem Jahr 2008 wird behauptet, Franco hätte den Ländern als Dank für hohe Punktzahlen Sendungen abgekauft oder ihren Künstlern Auftritte im spanischen Fernsehen ermöglicht. Der Sieg Spaniens im Jahr 1968 wäre somit gekauft gewesen, vom Regime des diktatorischen Generals höchstpersönlich. Bis heute bleiben das aber nur Gerüchte.