Sein Song „Rockstars“ basiert auf einem Zitat aus der amerikanischen Serie "The Office": „I wish there was a way to know you’re in the good old days – before you’ve actually left them“

Zu Deutsch: "Ich wünschte, es gäbe einen Weg zu wissen, dass man in der guten alten Zeit ist, bevor man sie verlässt".

Diese Zeilen inspirierten ihn so sehr, das er anfing den Song „Rockstars“ zu schreiben.