Flitzer, Pannen und Versprecher Wenn nicht alles glatt läuft - Die größten Aufreger beim ESC

Und auch die britische Sängerin SuRie blieb 2018 in Lissabon nicht von einem Störenfried verschont. Während ihres Auftritts beim Finale stürmte ein Mann die Bühne, entriss ihr das Mikrofon und schrie etwas hinein. Nachdem Sicherheitsleute den Mann von der Bühne geholt hatten, setzte SuRie ihren Gesang fort. Nach Angaben des britischen Senders BBC soll der Mann, der sich Dr. ACactivism nennt, ein Wiederholungstäter sein. Angeblich habe er gerufen "For the nazis of the UK media, we demand freedom!" ("Für die Nazis der britischen Medien: Wir verlangen Freiheit!").