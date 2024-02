ESC-Vorentscheid Isaak Guderian singt für Deutschland

Auf ein Neues: Isaak Guderian, kurz Isaak, vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) am 11. Mai im schwedischen Malmö. Der 28-Jährige setzte sich am Freitagabend mit seinem Song „Always On The Run“ beim von der ARD übertragenen deutschen Vorentscheid gegen acht Mitbewerber durch. Der kraftvolle Popsong mit eingängigem Refrain überzeugte sowohl die Jurys als auch die Zuschauer. Isaak gewann knapp vor Max Mutzke, der bereits 2004 beim ESC-Finale in Istanbul den achten Platz belegte. Ob der Westfale in Malmö besser abschneidet, wird sich zeigen. Allerdings würde es wohl schon als Erfolg gewertet werden, wie alle deutschen Beiträge seit 2019 nicht auf dem letzten oder vorletzten Platz zu landen. Ein schwacher Trost, aber immerhin: Schlechter abschneiden als seine Vorgänger kann Isaak nicht.