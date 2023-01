Ehemaliger Leadsänger der „Sex Pistols“ Punk-Ikone Johnny Rotten tritt mit seiner Band beim irischen ESC-Vorentscheid an

Die Punk-Legende Johnny Rotten bewirbt sich um die Teilnahme am diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC). Rottens Rockband Public Image Ltd nimmt an der irischen Vorentscheidung für den ESC teil, wie die irische Rundfunkanstalt RTE am Montag meldete. Rotten war der Leadsänger der ebenso bahnbrechenden wie skandalträchtigen Punkband Sex Pistols der 1970er Jahre.