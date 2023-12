Wann, wo, wer moderiert? Das müssen Sie zum ESC-Vorentscheid 2024 wissen

Der Sender teilte mit, dass die Übertragung des ESC-Vorentscheids am 16. Februar, einem Freitagabend, aus dem Studio Adlershof in Berlin komme. Und: Die zweistündige Show im Ersten ist erst für 22.05 Uhr geplant und nicht für die Primetime, also 20.15 Uhr. „Die Siegerin oder der Sieger des ESC-Vorentscheids vertritt Deutschland am 11. Mai 2024 beim ESC-Finale in Malmö.“