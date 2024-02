ESC-Vorentscheid Isaak Guderian singt für Deutschland

Berlin · Isaak Guderian aus dem ostwestfälischen Espelkamp setzte sich gegen acht Mitbewerber durch. Mit „Always On The Run“ tritt er am 11. Mai in Malmö beim ESC-Finale an. So lief der Vorentscheid.

18.02.2024 , 15:30 Uhr

Isaak Guderian, kurz Isaak, hat den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewonnen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Von Jörg Isringhaus