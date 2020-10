Nach Ausfall wegen Corona : European Song Contest soll 2021 in jedem Fall stattfinden

Logo des Eurovision Song Contest nach Bekanntgabe für den Eurovision Song Contest 2020 (Archivfoto).

Genf/Rotterdam In diesem Jahr war der Eurovision Song Contest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In nächstem Jahr solle er laut der Europäische Rundfunnkunion in jedem Fall stattfinden. In Rotterdam sollen dann 41 Länder teilnehmen.

Der Wettbewerb musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen und wird nun im Mai 2021 stattfinden.

Die Teilnehmer sind nach Angaben der EBU dieselben Länder, die auch in diesem Jahr dabei sein sollten. Sie dürfen aber nicht mit demselben Song antreten, den sie dieses Jahr präsentieren wollten. Die Niederlande sind Gastland nach dem Sieg von Duncan Laurence 2019 mit seinem Song „Arcade“.

Der ESC wird nach Angaben der EBU auf jeden Fall stattfinden - auch wenn die Corona-Pandemie dann noch nicht zu Ende sein sollte. In welcher Form er ausgetragen wird, soll Anfang 2021 entschieden werden. Zur Zeit würden vier Szenarien erarbeitet. Die EBU erwartet 180 Millionen Zuschauer weltweit für drei Live-Shows. In diesem Jahr waren die Fans mit einer online organisierten ESC-Ersatzhow getröstet worden.

35 Länder werden in zwei Halbfinals antreten, um einen der insgesamt 20 Finalplätze zu ergattern. Als Hauptgeldgeber sind traditionell Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien im Finale, außerdem als Gastgeber die Niederlande. Neben europäischen Ländern werden im nächsten Jahr auch Australien und Israel wieder mit dabei sein.

