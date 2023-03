Peter Urban hört auf Die ESC-Stimme, die immer schon da war

Meine erste Erinnerung an den ESC stammt aus dem Jahr 1998. Ich, noch nicht ganz sieben Jahre alt, schaue gebannt auf den Bildschirm und beobachte wie ein lustiger Mann mit Halbglatze und langen Haaren „Guildo hat euch lieb“ singt und währenddessen einem Zuschauer in der ersten Reihe über den Kopf streichelt. Was ich nicht erinnere, aber heute bei Youtube nachvollziehen kann, ist die markante Stimme, die vor dem Auftritt aus dem Hintergrund zu hören ist: „Noch nie hat ein Sänger beim Grand Prix während des Auftritts die Bühne verlassen. Ich komme schon ins Stottern, so aufgeregt ist man.“ Es ist die Stimme von Peter Urban.