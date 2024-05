Eurovision Song Contest 2024 War die fehlende Choreographie schuld für Deutschlands Platz 12?

Der Eurovision Song Contest ist der am meisten beachtete Musikwettbewerb der Welt, er wurde in diesem Jahr zum 68. Mal ausgetragen. Allerdings gab es schon im Vorfeld Debatten um die Teilnahme Israels und am Tag des Finales einen Skandal um die Niederlande. In Anspielung auf das Missgeschick mit dem Preis sagte Nemo: „Die Trophäe kann repariert werden - vielleicht braucht der ESC auch ein kleines bisschen Instandsetzung.“