Auftritt beim ESC 2024 So holte Isaak Platz 12 für Deutschland

Malmö · Isaak hat am Samstagabend mit seinem Lied „Always on the Run“ die ESC-Bühne für Deutschland gerockt. Nicht nur Thorsten Schorn war beeindruckt. Ein Wort aus dem Songtext fehlte – absichtlich.

12.05.2024 , 01:25 Uhr

Beim ESC-Finale in Malmö singt Isaak „Always On The Run“ vor einer brennenden Tonne. Foto: AP/Martin Meissner

Zum ersten Mal seit Jahren steht Deutschland nach dem ESC-Finale wieder auf der linken Seite der Punktwertung: Isaak erreichte Platz 12 und damit das beste deutsche Ergebnis seit dem vierten Platz von Michael Schulte im Jahr 2018. Das ist der deutsche ESC-Teilnehmer Isaak „Besser als Ed Sheeran“ Das ist der deutsche ESC-Teilnehmer Isaak Besonders bei der Jury-Wertung der Teilnehmerländer konnte Isaak punkten. Ohne Patzer schmetterte der Sänger aus Ostwestfalen die Powerballade „Always On The Run“ an Startposition 3 im Finale des Eurovision Song Contest. Weil die ESC-Regeln keine Kraftausdrücke zulassen, ließ Isaak das Wort „shit“ aus. 16 Bilder So schnitt Deutschland beim ESC in den letzten Jahren ab 16 Bilder Foto: AFP/JESSICA GOW/TT Am Anfang wärmte er sich an einer brennenden Tonne. Auch sonst gab es viel Feuer-Effekte, eine beim ESC beliebte ausgefeilte Choreografie fehlte aber. Nach diesem Auftritt mit vielen Flammen habe Deutschland eine schlechte CO2-Bilanz und müsse am Folgetag einen autofreien Sonntag vollziehen, scherzte ARD-Kommentator Thorsten Schorn bei der Liveübertragung aus Malmö.

(peng/dpa)