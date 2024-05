Auftritt beim ESC 2024 So hat Isaak für Deutschland gesungen

Malmö · Isaak hat am Samstagabend mit seinem Lied „Always on the Run“ die ESC-Bühne für Deutschland gerockt. Auch Thorsten Schorn war beeindruckt. Ein Wort aus dem Songtext fehlte – absichtlich.

11.05.2024 , 23:32 Uhr

Beim ESC-Finale in Malmö singt Isaak „Always On The Run“ vor einer brennenden Tonne. Foto: AP/Martin Meissner

Ohne Patzer schmetterte der Sänger aus Ostwestfalen die Powerballade „Always On The Run" an Startposition 3 im Finale des Eurovision Song Contest. Weil die ESC-Regeln keine Kraftausdrücke zulassen, ließ Isaak das Wort „shit" aus. Am Anfang wärmte er sich an einer brennenden Tonne. Auch sonst gab es viel Feuer-Effekte, eine beim ESC beliebte ausgefeilte Choreografie fehlte aber. Nach diesem Auftritt mit vielen Flammen habe Deutschland eine schlechte CO2-Bilanz und müsse am Folgetag einen autofreien Sonntag vollziehen, scherzte ARD-Kommentator Thorsten Schorn bei der Liveübertragung aus Malmö.

