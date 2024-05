Nach Lenas Sieg 2010 So schnitt Deutschland beim ESC in den letzten Jahren ab

Erst zweimal hat Deutschland den ESC gewonnen. 1982 mit Nicole („Ein bisschen Frieden“) und 2010 mit Lena („Satellite“). Es gab etliche Top-Ten-Plätze, doch danach landeten deutsche Teilnehmer meistens weit hinten. Wir haben die deutschen Teilnehmer (seit dem letzten Sieg) sowie ihre Songtitel und Platzierungen zusammengestellt.

2024: Endlich steht Deutschland auf der Punktetafel wieder auf der linken Seite. Isaak schafft es in Malmö mit „Always On The Run“ auf Platz 12.