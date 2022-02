„Germany 12 Points“ : Das müssen Sie zum deutschen ESC-Vorentscheid wissen

Die sechs Acts für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) Malik Harris (l-r), Eros Atomus, Emily Roberts, Nico Suave & Team Liebe, Felicia Lu und Maël & Jonas. Foto: dpa/Christian Charisius

Deutschlands Teilnehmer für den Eurovision Song Contest im Mai soll in einem Vorentscheid ermittelt werden. Sechs Acts treten um das Ticket nach Turin an. Ab dem 28. Februar können Fans für ihre Favoriten abstimmen. Am 4. März gibt es eine Liveshow.

Nach der Pleite im vergangenen Jahr haben sich die Unterhaltungschefs des NDR für eine Wiederbelebung des nationalen Vorentscheides entschieden, in dem ESC-Fans ihren Favoriten selber wählen können. Jendrik, der 2021 mit dem Song „I Don‘t Feel Hate“ intern auserkoren und nach Rotterdam geschickt worden war, scheiterte im großen Finale kläglich und landete mit drei Punkten auf dem 25. und damit vorletzten Platz.

Wer sind die Teilnehmer beim ESC-Vorentscheid 2022?

Oder: Wer beendet die deutsche Pechsträhne beim Eurovision Song Contest? Im engeren Teilnehmerfeld finden sich sechs Acts mit unterschiedlichen Beiträgen. Alle eigens komponiert und getextet und – für die Verantwortlichen am wichtigsten – radiotauglich. Die sechs Anwärter sind Emily Roberts mit „Soap“, Nico Soave & Team Liebe mit „Hallo Welt“, Eros Atomus mit „Alive“, Felicia Lu mit „Anxiety“, Mael & Jonas mit „I Swear to God“ sowie Malik Harris mit „Rockstars“, wie der Norddeutsche Rundfunk mitteilte. Diese sechs Songs, die sich nun im Vorentscheid beweisen dürfen, haben sich aus 944 Bewerbungen durchgesetzt. Ermittelt wurden sie von Musikexperten diverser Radio-Popwellen des ARD sowie von Alexandra Wolfslast, Chefin der deutschen ESC-Delegation.

Emily Roberts mit „Soap“

Teilnehmerin Emily Roberts ist für Freunde der Pop-Musik keine Unbekannte. Mit dem Cover des Verve-Klassikers „Bitter Sweet Symphony“ hielt sich die Deutschbritin mit dem DJ-Duo Gamper & Dadoni 13 Wochen in den deutschen Single-Charts, das Dschungelcamp bereicherte sie 2020 mit dem Titelsong, den sie mitkomponierte. Die Musik sei der 28-Jährigen in die Wiege gelegt worden. Ihr Vater ist der britische Singer-Songwriter Guy Roberts. Bei Eurovision.de sagt die Musikerin, dass sie Turin zeigen wolle, dass gute Pop-Musik auch aus Deutschland kommen kann.

Nico Soave & Team Liebe mit „Hallo Welt“

Nico Suave ist Fans von deutschem Hiphop seit mehr als 20 Jahren ein Begriff. Er arbeitete unter anderem mit dem Duo Eins Zwo, mit Denyo von den Beginnern oder mit der Band Blumentopf zusammen. Außerdem schrieb er bereits Texte für Adel Tawil oder Glasperlenspiel. Für seinen ESC-Beitrag hat sich der Musiker, der gebürtig aus Menden im Sauerland kommt, nun sein Team Liebe zusammengestellt, das sind NKSN, Buket Keskin und EMY. Ihr Song „Hallo Welt“ ist der einzige deutschsprachige Song unter den zur Wahl stehenden sechs Liedern. Er soll die Menschen anregen, Platz für Positivität in ihren Köpfen zu schaffen und wieder enger zusammenzurücken, so sagen sie es dem NDR.

Eros Atomus mit „Alive“

Eros Atomus ist ein wahrer Weltenbummler. Als eines von elf Geschwistern lebte er bereits in den USA, in China und Italien, den Niederlanden und der Karibik und beherrscht sieben Sprachen. In Flensburg hat er nun seine Heimat gefunden. Der 21-Jährige stand 2018 im Finale von „The Voice of Germany“ und ist unter anderem für seinen Gitarrenspielstil bekannt - die spielt er nämlich auch auf dem Schoß. Nun also der ESC. Über sein Lied sagt er gegenüber dem NDR: „Die letzten Jahre waren für alle schwierig. Jeder hat seine Probleme im Leben, aber eines haben wir alle gemeinsam und sollten wir nie vergessen: It's great to be alive.“

Felicia Lu mit „Anxiety“

Felicia Lu hat 2017 schon einmal beim deutschen ESC-Vorentscheid mitgemacht, dort scheiterte sie allerdings schon in der ersten Runde. Die 26-Jährige, die in Salzburg geboren wurde, ist in Deutschland aufgewachsen und lebt nun in Wien. Dort schreibt sie Songs für sich selbst aber auch für andere Künstler. Bekannt ist sie vor allem für Elektro- und Dark-Pop. Auch ihr ESC-Beitrag zeichnet sich durch elektronische Klänge aus. „Anxiety“ handelt von Sorgen und Angststörungen und soll ein Aufruf sein, solche Probleme wahrzunehmen und anzusprechen.

Maël & Jonas mit „I Swear to God“

Wie Eros Atomus sind auch die beiden Jungs aus „The Voice of Germany“ bekannt. Als erstes Duo haben es die beiden ins Finale der Castingshow geschafft, mit ihrem Coach Nico Santos veröffentlichten sie online eine Single. Die Koblenzer lernten sich beim Gitarren-Unterricht vor zehn Jahren kennen, seit drei Jahren machen der heute 26-jährige Maël und der 20-jährige Jonas zusammen Musik. Eigentlich sind sie total verschieden, aber wenn es um Musik geht, seien sie auf einer Welle, das sagen sie bei Eurovision.de. Ihren Song haben sie zusammen geschrieben. Er soll Lebensenergie versprühen und Freude machen.

Malik Harris mit „Rockstars“

Der 24-jährige Malik Harris, Sohn des ehemaligen Moderators Ricky Harris, tourte bereits als Opener mit James Blunt, Alex Clare und Tom Odell. Anlässlich der Veröffentlichung seiner Single „When We’ve Arrived“ war Harris 2020 als erster deutscher Künstler eine Woche am New Yorker Times Square zu sehen. 2021 folgt eine Black-Lives-Matter-Hymne vom Musiker aus Landsberg am Lech. Sein Musikstil zeichnet sich durch Pop und Rap aus. Für den Deutschamerikaner, dessen Idole Ed Sheeran oder Eminem sind, ist sein ESC-Beitrag „Rockstars“ ein sehr persönlicher Song.

Wann findet der ESC-Vorentscheid 2022 statt und wo kann man ihn sehen?

Am 4. März treten alle sechs Künstler im Rahmen eines großen ARD ESC-Tages beim nationalen TV-Vorentscheid auf. Tagsüber werden an dem Freitag die Lieder auf allen Popwellen der ARD gleichberechtigt gespielt und anmoderiert, um 20.15 Uhr wird „Germany 12 Points“ live aus Berlin auf allen dritten Programmen des ARD übertragen. Im Stream lässt sich die Veranstaltung auf Eurovision.de mitverfolgen.

Wie funktioniert das Voting beim ESC-Vorentscheid?

Obwohl die Live-Sendung am 4. März ausgestrahlt wird, können Fans schon ab dem 28. Februar für ihren Lieblingssong und -Künstler abstimmen. Das geht auf den Internetseiten der neun teilnehmenden Radiosender; das sind Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und – für NRW – WDR 2. Am großen ARD ESC-Tag rufen die Radiosender ihre Zuhörer zum Wählen auf, was dann zusätzlich per SMS oder Anruf möglich ist. Später wird während der Sendung abgestimmt. Was Fans freuen wird: Die Stimmen setzen sich zu 100 Prozent aus ihren Votes zusammen, 50 Prozent sind die Stimmen der Radiozuhörer, die schon seit dem 28. Februar voten, die andere Hälfte aus den Stimmen der Fernsehzuschauer. Der Act mit den meisten Punkten fährt ins italienische Turin zum großen ESC-Finale.

Was ist besonders am neuen Vorentscheid?

Durch das Ausspielen der sechs Titel auf den Teilnehmenden Radiosendern erhofft sich das deutsche ESC-Team einen wachsenden Zuspruch in der Bevölkerung. Damit solle erreicht werden, dass die ausgewählten deutschen Künstler „schon als Gewinner nach Turin“ fahren, so ESC-Teamchef Andreas Gerling bei der Pressekonferenz am 10. Februar in Hamburg, „Dass die Deutschen im Grunde den Künstler, die Künstlerin in ihr Herz schließen und dass das deutsche Publikum dann hinter der Künstlerin oder dem Künstler steht. Wenn uns das gelingt, dann haben wir viel gewonnen.“

Alle Sender würden jeden Song mindestens einmal am Tag spielen. „Auch in der Primetime“, sagt NDR-2-Programmchef Torsten Engel. Die Moderatoren werden zudem die Songs kommentieren und über die Künstlerinnen und Künstler berichten. „Der ESC wird sehr, sehr fett in den Radios vorkommen. Ich würde mal sagen: So viel Radio war noch nie beim ESC.“

Wer moderiert den ESC-Vorentscheid?

Wie auch schon in den Vorentscheidungen der Vergangenheit übernimmt Entertainerin Barbara Schöneberger die Moderation. Zuletzt hat die 47-Jährige des Öfteren die bekannten „douze points“ beim großen ESC-Finale verlesen. Ob sich Deutschland in diesem Jahr auch wieder über zwölf Punkte freuen kann, wird sich dann mit dem von den Zuschauern gewählten Kandidaten am 14. Mai in Turin zeigen.

