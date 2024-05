Musikwettbewerb ESC '24 – Landet Deutschland wieder hinten?

Die Hamburger Sängerin und Moderatorin Ina Müller („Inas Nacht“) wird in Malmö die zwölf ESC-Punkte der deutschen Jury verkünden. Für den berühmten Satz „Twelve points of the German Jury go to …“ wird sie von einem NDR-Studio in Hamburg-Lokstedt aus nach Malmö geschaltet. Die ehrenvolle Aufgabe wird der waschechten Norddeutschen damit bereits zum zweiten Mal zuteil. Schon 2011 - als der ESC nach dem Sieg von Lena Meyer-Landrut („Satellite“) in Deutschland ausgerichtet wurde und Aserbaidschan gewann.