Nach Nemos Sieg Schweiz startet schon mit Vorbereitungen für den ESC 2025

Nemo ist in Biel aufgewachsen und schon als Mundart-Rapper in Schweizerdeutsch bekannt. Nemo lebt zurzeit in Berlin. „Ich liebe Berlin so, weil es eine so kreative Stadt ist, die sich ständig verändert. Ich habe wunderschöne Beziehungen hier“, sagte Nemo der Deutschen Presse-Agentur vor dem ESC. „Es ist eine Stadt, die Spaß macht.“