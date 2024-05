Zweites ESC-Halbfinale 2024 Israel steht im Finale bei der Eurovision

Deutschlands Kandidat Isaak hatte bereits beim ersten Halbfinale am Dienstag mit seinem Song „Always on the Run“ seinen ersten Auftritt auf der ESC-Bühne. In den vergangenen zwei Jahren landete Deutschland jeweils auf dem letzten Platz. Siegchancen werden dem 29 Jahre alten Isaak nicht zugerechnet - aber zumindest gibt es Hoffnungen, dass er nicht ebenfalls als Letzter abschneidet.