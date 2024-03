Eurovision Song Contest 2024 Warum ist Australien beim ESC dabei?

Doch während die beiden Länder schon länger am ESC teilnehmen dürfen, wurde Australien diese Ehre erst 2015 zuteil. In dem Jahr durfte Australien anlässlich des 60. Jubiläums des ESC bei dem Musikwettbewerb antreten. Ursprünglich sollte es eine einmalige Aktion sein, doch seither ist Australien offiziell Mitglied der Europäischen Rundfunk Union (EBU) und damit berechtigt, an jedem ESC teilzunehmen. Seitdem tritt Australien in einem der zwei Halbfinals an und muss sich für das Finale qualifizieren.