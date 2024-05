Isaak belegt Platz zwölf Warum Deutschland dieses Mal nicht Letzter beim ESC wurde

Nun hatte Deutschland beim ESC aber gleich zwei Trümpfe im Ärmel: zwei Regeländerungen der EBU, der Europäischen Rundfunkunion. Regel Nummer eins besagt, dass die Big-5-Länder, also die Länder, die automatisch im Finale gesetzt sind, auch schon im Halbfinale auftreten – außer Konkurrenz versteht sich. So konnte sich Isaak einmal in das Gedächtnis der ESC-Fans weltweit singen. Und die Zuschauer sahen, was die deutsche Delegation mit dem Beitrag machte. Der 29-Jährige startet deutlich reduzierter in das Lied, als man es von der Studioversion gewöhnt ist. Mehr Stimme, weniger Musik. Isaak steht an einer brennenden Tonne, später steht ein gesamtes Gerüst, das wie ein Zimmer anmuten soll, in Flammen. Nach dem Halbfinale wusste man: Da ist mehr drin als der letzte Platz.