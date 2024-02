Internationaler Musikwettbewerb im Mai Vom Ohrwurm bis zur musikalischen Explosion – alle neun ESC-Kandidaten und ihre Songs

Sicherlich ein Radiohit werden könnte der Song „Always On The Run" vom 28-jährigen Singer-Songwriter Isaak Guderian aus dem ostwestfälischen Espelkamp. Als junger Straßenmusiker gestartet, nahm er 2011 an der TV-Castingshow „X Faktor“ teil. 2021 folgte der Sieg bei der digitalen Talentshow „Show your Talent“. Isaak erinnert stimmlich an die Musiker Adam Lambert oder Sam Smith. Sein Gesangs-Repertoire wird als umfangreich betitelt – „von melancholischen Balladen bis zu kraftvollen Arrangements“. Er besingt in seinem Song Gegensätze und wechselt zwischen „kraftvollem Sound und ruhigen Momenten“.