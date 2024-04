Nachfolger von Peter Urban Dieser Radio-Moderator wird neuer ESC-Kommentator

Radiomoderator Thorsten Schorn wird im Mai den Eurovision Song Contest (ESC) für die ARD kommentieren. Er werde das deutsche Publikum sowohl durch die beiden ESC-Halbfinals am 7. und 9. Mai als auch durch das große Finale am 11. Mai begleiten, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mit. Dabei sitze er - wie üblich - am Ort des Geschehens, in diesem Jahr also im schwedischen Malmö.