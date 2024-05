Isaak ist auch aufgetreten So lief das erste ESC-Halbfinale

Dank Regeländerung dürfen sich drei der bereits gesetzten Finalteilnehmer auf der großen Bühne präsentieren. Neben dem Vereinigten Königreich und dem Gastgeberland Schweden kann so auch der deutsche Sänger Isaak einmal zeigen, was er kann. In einem Interview hatte er vorab gesagt, er mache sich Sorgen, dass ihm aus Gewohnheit ein „Shit“ herausrutscht. Laut ESC-Statuten sind solche Kraftausdrücke nicht erlaubt. Doch im Halbfinale geht es sprachlich gesehen glatt. Mit der Pyro-Technik hat die deutsche Delegation dafür umso weniger gespart, es ist wahrscheinlich das größte Feuerwerk beim diesjährigen Wettbewerb. Auch Isaak brennt förmlich. Der deutsche Teilnehmer singt sich die Seele aus dem Körper. Hoffentlich hat er was für das Finale übrigbehalten.