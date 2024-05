Besondere Anreise In vier Tagen nach Malmö – Schweizer Kandidat Nemo fährt per Anhalter zum ESC

Von Kiplev geht es in die Hafenstadt Kolping und hier wird es zum ersten Mal kritisch für die beiden Freunde. Zwei Stunden lang warten sie auf den nächsten Anhalter. Es ist bereits nach 22 Uhr und mit der Dunkelheit kommen Sorgen: „This is the moment where I’m thinking, we might mess up. Who takes random strangers at this time to go to Malmö?“ (dt.: „Das ist der Moment, an dem ich mir gedacht habe: Wir könnten das hier vergeigen. Wer nimmt um diese Uhrzeit Fremde mit, um nach Malmö zu fahren?“), fragt Nemo. Doch offenbar gibt es immer hilfsbereite Menschen, in diesem Fall einen Mann namens Dr. Storm. Er nimmt die beiden ein Stückchen mit und nach zwei weiteren Mitfahrgelegenheiten samt lautem Gesang, guten Gesprächen und vielen Umarmungen sind sie an einem Hotel in Kopenhagen angekommen.