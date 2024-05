Wann singt Isaak? Diesen Startplatz hat Deutschland beim ESC-Finale

Deutschland hat beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) 2024 den dritten Startplatz im Teilnehmerfeld bekommen. Wie die Veranstalter am Freitag bekannt gaben, wird Isaak am Samstag in Malmö bereits früh in der Show auf der Bühne stehen: nach dem ukrainischen Beitrag und vor Luxemburg, das nach mehr als 30 Jahren Pause wieder an dem Musikwettbewerb teilnimmt. Insgesamt gibt es 26 Acts an dem Abend.